Путин встретился с президентом Эстонии в КремлеИзвестия вчера в 11:30

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

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