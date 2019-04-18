Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в КремлеИзвестия вчера в 11:30

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году

Газета.Ruвчера в 14:02

Эстония готова вернуться к ратификации пограничного договора с Россией

Коммерсантъвчера в 20:38

Ах, какой был мужчина, настоящий полковник: хроника встречи Путина с Кальюлайд

Sputnik Эстониявчера в 14:26

Шанс ответного визита Путина в Эстонию очень велик – эксперт

BaltNews.ee12:00

Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

News.ruвчера в 11:47

Президент Эстонии пригласила Путина посетить республику

ТАССвчера в 12:00

Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным

РИА Новостивчера в 07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:16, Ашберн

Москва представила анонс встречи лидеров России и Эстонии

КП - Северная Европавчера в 02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 14:48
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Помпео пообещал ответ США на «злонамеренную деятельность» России

США намерены предпринимать жёсткие шаги в ответ на действия России, которые Вашингтон может воспринять как злонамеренные.
Обновлено в 13:53
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:38
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Происшествия

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Происшествия

По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца

В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Теннис

Владимир Камельзон: «Италия играет на грунте круглый год, какое-то преимущество у нее есть»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что итальянки могут иметь преимущество над сборной России в матче Кубка Федерации за счет грунтовой поверхности корта.
Обновлено в 15:09
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

Обновлено в 08:22
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Под покровом дебатов: ВСУ попытались прорваться в Донбасс

Как пишет «Русская весна» со ссылкой на источники, около 18.00 в пятницу, 19 апреля, бойцы ВСУ после ложного заявления о введении режима «Пасхального перемирия», попытались проникнуть на территорию ДНР.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Политика

Медведчук призвал Зеленского наладить отношения с Москвой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Життя» Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского после победы на выборах наладить отношения с Москвой.
Обновлено в 03:05
Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Культура

Лауреатом Платоновской премии стал Эдуард Кочергин

В 2016 году Платоновскую премию получил кинорежиссер Александр Сокуров. В 2017-м – писатель и сценарист Алексей Иванов.
Обновлено в 10:04
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео

Обновлено в 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Керсти Кальюлайд
Эстонский политик
Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное