Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели. "Спасибо за содержательную и интересную беседу", - сказал Путин. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.

Папа Римский попросил Путина молиться за него

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