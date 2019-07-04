Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за негоГазета.Ru 16:02

Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели. "Спасибо за содержательную и интересную беседу", - сказал Путин. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
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