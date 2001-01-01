Политика
Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области ТекслеромLife.ru вчера в 12:20
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку. Кадры встречи показал телеканал "Россия 24". Путин указал на то, что Текслеру предстоит возглавить важный регион.
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Аттестат с пятерками и первая любовь: Алексей Текслер родился и учился в Челябинске
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