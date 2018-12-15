Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством.

Артем Пальянов является одним из пяти детей, чьи мечты Путин обещал исполнить на форуме добровольцев России в начале декабря. Глава государства забрал конверты с их историями со стенда проекта «Мечтай со мной», участники которого занимаются воплощением желаний тяжелобольных детей.

Политика Политика Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

Армия и оружие Армия и оружие СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.

Политика Политика В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМД В США не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение Договора РСМД, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

Политика Политика Путин навестил Вербицкую и вручил ей присужденную премию Президент России Владимир Путин, который в субботу, 15 декабря, провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, вечером приехал в гости к президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой.

Политика Политика Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.

Армия и оружие Армия и оружие ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря «Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.

Политика Политика Путин предостерег от запретов рэп-концертов Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.

Политика Политика Трамп объявил о скорой отставке главы МВД Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке главы министерства внутренних дел страны Райана Зинке.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

Политика Политика Замгоссекретаря предложил Болгарии закупить американские вооружения Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны.

Политика Политика Давос снял запрет на участие России в форуме Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в 2018 году получило 35 новых видов вооружения и техники

Политика Политика Bild: Ангела Меркель пересядет на Airbus A330