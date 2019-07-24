с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.

Футбол Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика Зеленский назначил женщину в руководство Службы внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост заместителя главы Службы внешней разведки страны Екатерину Слядневу.

Экономика Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Авто «Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.

Политика В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Теннис Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Происшествия Трап врезался в самолет в московском аэропорту Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Общество В Петербурге проходит Генеральная репетиция ко дню ВМФ В четверг, 25 июля, в Северной столице проходила Генеральная репетиция военной техники ко дню ВМФ России.

Происшествия Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Наука Популярная пищевая добавка оказалась смертельно опасной Ученые из Университета Сассекса заявили, что широко используемый во всем мире искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека.

Технологии Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу.

Музыка Макс Барских готовится оставить сцену ради личной жизни Певец отметил, что принял решение оставить сцену ради личной жизни. Барских рассказал, что ему надоело быть одному.

Культура Определен лонг-лист Букеровской премии В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.

Происшествия В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29 "По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Происшествия МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.