Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии АтамбаевымКомсомольская правда вчера в 12:40

Президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.
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Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей Киргизской Республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт РИА Новости
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