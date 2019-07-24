Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии АтамбаевымКомсомольская правда вчера в 12:40
Президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.
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с чего всё началось
Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей Киргизской Республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт РИА Новости.News.ruвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Гаджеты
В Samsung назвали дату выхода складывающегося смартфона Galaxy Fold
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский назначил женщину в руководство Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост заместителя главы Службы внешней разведки страны Екатерину Слядневу.
Обновлено в 05:26
Экономика
Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России
Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.
Обновлено в 04:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Теннис
Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой
Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Общество
В Петербурге проходит Генеральная репетиция ко дню ВМФ
В четверг, 25 июля, в Северной столице проходила Генеральная репетиция военной техники ко дню ВМФ России.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Напавшие на церковь в Грозном студенты договорились о джихаде
Как рассказали следователи, в конце февраля — начале марта 2018-го Цечоев, Элисултанов и Юнусовы задумались о радикальных действиях: они решили напасть на полицейских или иноверцев.
Обновлено в 04:09
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Наука
Популярная пищевая добавка оказалась смертельно опасной
Ученые из Университета Сассекса заявили, что широко используемый во всем мире искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека.
Обновлено в 02:27
Технологии
Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group
Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу.
Обновлено в 05:26
Музыка
Макс Барских готовится оставить сцену ради личной жизни
Певец отметил, что принял решение оставить сцену ради личной жизни. Барских рассказал, что ему надоело быть одному.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Диетолог назвала полезные и вредные завтраки
Обновлено вчера в 18:29
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Общество
Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 01:05
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного
Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Авто
Составили топ-10 китайских марок в автопарке России
Специалисты аналитического агентства АвтоСТАТ составили рейтинг ТОП-10 автомобилей китайских марок на рынке РФ.
Обновлено в 03:26