с чего всё началось

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел в Кремле встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.

Происшествия Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.

Космос Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.

Авто Новый лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.

Единоборства Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

Гаджеты Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Энергетика Украина надеется на катарский и азербайджанский газ Еще одним «слабым местом» при поставках сжиженного газа на Украину является Босфор – для прохождения через пролив кораблей с СПГ требуется специальное разрешение турецких властей.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Армия и оружие Филиппины отказались покупать российские вертолеты В связи с наложенными на Россию санкциями, зимой 2018 года Филиппины были вынуждены отказаться от российских Ми-171, которые имеют гораздо низкую стоимость в отличие от аналогов из США.

Общество Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.

Общество В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.