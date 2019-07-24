Политика

Путин встретился с экс-президентом КиргизииНародные новости вчера в 12:24

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел в Кремле встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
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Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей Киргизской Республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт РИА Новости
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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