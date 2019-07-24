Политика
Путин встретился с экс-президентом КиргизииНародные новости вчера в 12:24
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел в Кремле встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
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с чего всё началось
Он отметил, что Бишкек является союзником Москвы, поэтому он призывает жителей Киргизской Республики объединиться вокруг действующего президента Соорнбая Жээнбекова, передаёт РИА Новости.News.ruвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Обновлено в 04:00
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.
Обновлено в 04:12
Космос
Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск
Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.
Обновлено в 04:32
Авто
Новый лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено вчера в 07:35
Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.
Обновлено в 03:37
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене
Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
Обновлено в 01:52
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Украина надеется на катарский и азербайджанский газ
Еще одним «слабым местом» при поставках сжиженного газа на Украину является Босфор – для прохождения через пролив кораблей с СПГ требуется специальное разрешение турецких властей.
Обновлено в 05:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Филиппины отказались покупать российские вертолеты
В связи с наложенными на Россию санкциями, зимой 2018 года Филиппины были вынуждены отказаться от российских Ми-171, которые имеют гораздо низкую стоимость в отличие от аналогов из США.
Обновлено в 06:17
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова
Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.
Обновлено в 02:24
Общество
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Экономика
Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России
Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено в 05:13