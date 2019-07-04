Политика
Путин встретился с Папой РимскимRT на русском 08:18
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Кино
Опубликованы первые кадры нового сериала Netflix о Дракуле
Стриминговый сервис Netflix разместил фото нового сериала о вампире Дракуле. Главную роль в проекте исполнил датских актер Клас Банг.
Обновлено в 10:42
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Здоровье
В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения
Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41
Политика
Социсследование: в Раду проходят шесть партий
Согласно результатам всеукраинского социологического исследования организованного исследовательской компанией "Active Group" в конце июня, на предстоящих выборах в Раду преодолеть 5%-й барьер для вхождения в парламент, смогут шесть партий.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Политика
Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний
Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Политика
Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.
Обновлено в 09:21
Политика
Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе
Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Кино
В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде
Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.
Обновлено в 14:03
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси
Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33