Кино Опубликованы первые кадры нового сериала Netflix о Дракуле Стриминговый сервис Netflix разместил фото нового сериала о вампире Дракуле. Главную роль в проекте исполнил датских актер Клас Банг.

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Авто АвтоВАЗ возобновил производство машин С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Здоровье В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.

Политика Социсследование: в Раду проходят шесть партий Согласно результатам всеукраинского социологического исследования организованного исследовательской компанией "Active Group" в конце июня, на предстоящих выборах в Раду преодолеть 5%-й барьер для вхождения в парламент, смогут шесть партий.

Происшествия В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).

Политика Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.

Общество За смартфоны без российского ПО могут штрафовать Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.

Происшествия В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Шоу-бизнес Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.

Политика Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.

Политика Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Общество Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна» Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.

Политика Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.

Шоу-бизнес Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде Признанный виновным в убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда, передает ТАСС.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.