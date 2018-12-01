Президент России Владимир Путин начал второй день на саммите "Большой двадцатки" рабочим завтраком с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА "Новости". Сообщается, что Меркель приехала к Путину в отель.

Путин начал рабочий день завтраком с Меркель без прессы

Политика Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования по поводу кончины Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится на сайте Кремля.

Политика Политика Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.

Политика Политика Гребенщиков перенес концерты «Аквариума» на Украине Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов, которые были запланированы в декабре 2018 года на Украине.

Политика Политика СБУ вызвала на допрос священников канонической УПЦ Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос священников Сарненской и Ровенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Политика Политика В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.

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Политика Политика На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Политика Политика Парламент ДНР утвердил нового премьера Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики единогласно утвердил нового премьера, им стал исполняющий обязанности зампредседателя совета министров Александр Ананченко, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Политика Политика Песков рассказал о письме Коэна в Кремль Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов.

Политика Политика Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.

Политика Политика Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году Строители Крымского моста констатируют увеличение судоходства в Керчь-Еникальском канале в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.