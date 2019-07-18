Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в РадуВедомости 10:16

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию.
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Путин встретился с Медведчуком перед выборами в Верховную раду

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Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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