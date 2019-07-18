Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в РадуВедомости 10:16
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
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Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.
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В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
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По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.
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В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
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Агент: Джорджевич никуда не уходит из «Зенита»
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Обновлено в 10:21
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет России на текущий год.
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Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Кино
Вышел новый трейлер продолжения «Оно»
Премьера второй части намечена на 5 сентября. Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года.
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Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
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Спорт
Спиридонов отреагировал на требование из Польши наказать его
Федерация волейбола Польши (PZPS) обратилась в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с просьбой наказать Спиридонова за сообщение в Twitter.
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Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Экономика
«Яндекс.Такси» подал документы в ФАС для покупки активов «Везет»
Сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.
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Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
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