Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию.

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

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