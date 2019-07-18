Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в РадуВедомости 10:16

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС. Встреча состоялась за три дня до выборов в Верховную раду Украины. Партия Медведчука занимает пророссийскую позицию.
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Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду

Московский Комсомолец12:26

Путин объяснил, какие политсилы на Украине поддержит Россия

ФАН09:56

Путин заявил, что Россия поддержит любые направленные на восстановление отношений политические силы Украины

ТК Звезда10:21

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Ведомости10:16

Путин: Москва поддержит любые политические силы на Украине, готовые к отношениям с РФ

ТАСС10:15

Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине

Российская газета10:34

Москва поддержит любые политические силы Москвы, движущиеся к восстановлению отношений — Путин

Дума ТВ09:43
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Политика

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:18
Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Политика

Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»

Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Происшествия

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Обновлено в 14:31
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика

Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России

МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Наука

Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

Обновлено в 03:08
Происшествия

С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине

Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Ъ".
Обновлено в 15:45
Игры

Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20

Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся

За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено в 11:25
Теннис

На US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд

Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Культура

Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 12:33
Авто

Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq

Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
Украинский кризисБольше новостей по теме
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