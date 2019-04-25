Политика
Путин встретился с Ким Чен ЫномРоссийская газета 00:35
Северокорейского лидера встречали русским караваем и цветами. Это его первый визит в Россию и первая встреча с Владимиром Путиным. Напомним, что в последний раз российский президент встречался еще с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром в 2002 году.
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