Политика

Путин встретил Си Цзиньпина в КремлеИзвестия вчера в 08:00

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Владимир Путин
Мы ставили задачу достичь уровня 100 млрд. долларов торгового оборота. Благодаря усилиям наших команд, мы превысили эту планку. Это 108 миллиардов долларов. Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших с вами команд. В значительной степени это и ваш личный вклад в эту работу.
— Владимир ПутинПолитРоссия вчера в 08:02

Подробнее о событии

О чём говорили в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин

RT на русскомвчера в 18:13

На поднебесной высоте: Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень

Известиявчера в 17:01

Путин: Россия и Китай ведут предметную работу по каждому направлению сотрудничества

ТАССвчера в 11:40

Путин признал, что отношения России и КНР достигли «беспрецедентного уровня»

Газета.Ruвчера в 13:18

Путин назвал близкими позиции Москвы и Пекина по ключевым проблемам

РБКвчера в 10:38

Россия и Китай будут обмениваться законами о регулировании информпространства

Ведомостивчера в 13:17

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

РИА Новостивчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 15:48
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Обновлено вчера в 01:29
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы

Набиуллина: РФ работает над диверсификацией международных резервов и снижает долю доллара

Россия продолжает работу над диверсификацией международных резервов, в том числе с целью снижения доли доллара.
Обновлено вчера в 23:16
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 15:53
Космос

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Политика

Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 10:46
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

Мэр анонсировал бесплатный концерт в Зеленом театре на ВДНХ

После затяжной реставрации откроют Зеленый театр, расположенный на территории ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Румынии фельдшер избил пациента палкой колбасы

В Румынии фельдшер избил находящегося без сознания пациента палкой колбасы и обозвал его пьяницей.
Обновлено вчера в 23:31
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное