Политика

Путин встретил Си Цзиньпина в КремлеИзвестия 08:00

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин
Мы ставили задачу достичь уровня 100 млрд. долларов торгового оборота. Благодаря усилиям наших команд, мы превысили эту планку. Это 108 миллиардов долларов. Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших с вами команд. В значительной степени это и ваш личный вклад в эту работу.
— Владимир ПутинПолитРоссия 08:02

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На поднебесной высоте: Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень

Известия17:01

Путин признал, что отношения России и КНР достигли «беспрецедентного уровня»

Газета.Ru13:18

Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином

РИА Новости10:15

Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

RT на русском08:22

Путин: Россия и Китай ведут предметную работу по каждому направлению сотрудничества

ТАСС11:40

Путин назвал близкими позиции Москвы и Пекина по ключевым проблемам

РБК10:38

Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Комсомольская правда08:10
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Армия и оружие

В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено в 22:08
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Происшествия

Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа

В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома в Чите

Обновлено в 21:57
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств

При планировании отдыха россияне часто обращаются за помощью к турагентам, но и среди них попадаются мошенники.
Обновлено в 17:01
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Бывший минометчик Ковтун опозорился у Соловьева после слов про обстрел мечети в Донецке

Обновлено в 11:29
Авто

Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?

Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00
Авто

Pagani выпустила последний экземпляр суперкара Zonda

Еще неизвестно, какой конкретно автомобиль Zonda лег в основу новинки, но это редкий экземпляр с правым рулем.
Обновлено в 22:18
Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Экономика

WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено в 20:25
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Экономика

СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии

Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Общество

Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам?

В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.
Обновлено в 17:02
Экономика

Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Футбол

Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
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