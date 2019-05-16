Политика
Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на рукахРБК 11:38
Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:56, Ашберн
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»
Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Путешествия
АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Футбол
Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
Игорь Коломойский вернулся на Украину
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки
В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Здоровье
В России разработали программу профилактики падений пожилых людей
В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Футбол
Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным
Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен.
Обновлено в 10:52
Футбол
Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»
Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество
Названа наиболее часто пьющая нация
Обновлено в 06:45
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Общество
Мэр Екатеринбурга: строительство храма на время опроса не приостановят
Ранее Владимир Путин предложил провести опрос, чтобы узнать мнение жителей города о строительстве храма Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что подготовительные работы для строительства храма в сквере в центре города не будут приостанавливаться на время опроса жителей.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Третья жена 88-летнего Ивана Краско ждет ребенка
Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.
Обновлено в 11:28
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24