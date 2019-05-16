Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на рукахРБК 11:38

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

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Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

РИА Новости10:21

Путин поделился историей о том, как носил соседку на руках

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Путин рассказал, как на руках носил соседку на пятый этаж в доме без лифта

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Московский Комсомолец10:07

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Газета.Ru10:05
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Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
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Игорь Коломойский вернулся на Украину

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Обновлено вчера в 21:56
Политика

Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки

В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
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В России разработали программу профилактики падений пожилых людей

В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Футбол

Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным

Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен.
Обновлено в 10:52
Футбол

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Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
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Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
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Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
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Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

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Обновлено вчера в 15:45
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Обновлено в 12:15
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