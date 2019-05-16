Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на рукахРБК 11:38

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

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