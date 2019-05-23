Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Скажу честно: работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий, требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к той вашей нелегкой, непростой деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время.
— Валентина Матвиенко, российский политикБИЗНЕС Online 07:10
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Президент вручит госнаграды ученым, космонавтам и работникам промышленности – Кремль
Интерфаксвчера в 08:08
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Культура
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Бюджетный комитет заксобрания торопит чиновников с капремонтом школ На заседании бюджетного комитета заксобрания Нижегородской области выяснилось, что в регионе могут возникнуть проблемы с капитальным ремонтом 58 школ, на которые по госпрограмме выделено 700 млн руб.
Обновлено в 15:00
Футбол
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Политика
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США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ
Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.
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Происшествия
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Происшествия
Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
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Обновлено в 08:50
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Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
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Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
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Космос
Американский журнал назвал причины провала советской лунной программы
Американский журнал Air & Space перечислил факторы, из-за которых, по его мнению, провалилась советская программа лунных пилотируемых полетов.
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Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
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Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Кино
Леонардо ДиКаприо, Татьяна Навка и Марион Котийяр на премьере фильма «Боже мой!» на Каннском кинофестивале
Люди говорят: На 9-й день Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу прошла премьера фильма французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!».
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