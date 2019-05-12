Футбол

Путин вручил награды Инфантино и СимонянуSport24.ru вчера в 07:08

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино. Награждение состоялось на церемонии вручения госнаград в Кремле.
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Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Матч ТВвчера в 07:29

Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы

Комсомольская правдавчера в 06:36

Инфантино по-русски поблагодарил за награду: Слава России!

Газета.Ruвчера в 08:22

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Sport24.ruвчера в 07:08

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Спорт-Экспрессвчера в 07:46

Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Sportbox.RUвчера в 07:29

Путин: РФ готова подключиться к реализации планов ФИФА по развитию футбола

РИА Новостивчера в 08:18
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Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено вчера в 06:29
Гаджеты

Microsoft удалила продукцию Huawei с сайта своего облачного сервиса

Американская корпорация Місrоsоfт удалила с сайта своего облачного сервиса Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Энергетика

Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефти

Скорее всего, пара доллар / рубль в течение двух торговых дней снизится до 64,54 руб. Так как сегодня пятница, то продвижение цены вниз будет затруднено из-за того, что участники рынка будут закрывать позиции перед выходными.
Обновлено в 00:11
Общество

В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек

Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено 22 мая в 14:24
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие

Источник: двигатель РД-181 увеличит грузоподъемность ракеты Antares

Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

О сокращении прямых иностранных инвестиций в Россию и оттоке вложений с Кипра аналитики ЦБ писали на прошлой неделе.
Обновлено в 00:00
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено вчера в 22:53
Игры

Открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade начнётся в июне

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено 22 мая в 07:32
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Космос

Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака

Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
Обновлено вчера в 08:30
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
Здоровье

В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках

В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее. Эта аномалия называется полидактилией.
Обновлено в 01:53
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров

Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".
Обновлено в 01:10
Общество

Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов

Руководство социальной сети Facebook заявило, что за последние полгода из нее были удалены три миллиарда фейковых аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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