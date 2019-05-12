Путин вручил награды Инфантино и СимонянуSport24.ru 07:08

Инфантино наградили за заслуги в укреплении дружбы между народами. Кроме того, в рамках церемонии почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ получил первый вице-президент РФС Никита Симонян, сообщает Комсомольская правда.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Общество Бразильянка выйдет замуж за саму себя Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.

Политика «Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.

Политика В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.

Политика Помпео высказался о ситуации вокруг Ирана и его ядерной программе Госсекретарь США Майкл Помпео во время интервью One America News Network сообщил, что угрозы, которые исходили от Ирана в последнее время, не имели отношения к ядерной программе Исламской республики.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Политика Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией Референдума о переговорах Украины с Россией допускать нельзя, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на телеканале «1+1».

Политика Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Политика МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь» Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Происшествия Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.

Общество За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Происшествия Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.

Футбол Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Политика Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.

Экономика Миру предрекли затяжную торговую войну После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общество Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.

Здоровье Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе "Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.

Политика Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.