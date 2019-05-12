Футбол
Путин вручил награды Инфантино и СимонянуSport24.ru 07:08
Инфантино наградили за заслуги в укреплении дружбы между народами. Кроме того, в рамках церемонии почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ получил первый вице-президент РФС Никита Симонян, сообщает Комсомольская правда.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено в 16:57
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Обновлено в 16:29
Политика
Помпео высказался о ситуации вокруг Ирана и его ядерной программе
Госсекретарь США Майкл Помпео во время интервью One America News Network сообщил, что угрозы, которые исходили от Ирана в последнее время, не имели отношения к ядерной программе Исламской республики.
Обновлено в 22:13
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Политика
Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией
Референдума о переговорах Украины с Россией допускать нельзя, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на телеканале «1+1».
Обновлено в 19:34
Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика
МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»
Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео
Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
Обновлено в 19:58
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Футбол
Дюков рассказал, когда в РПЛ отменят лимит на легионеров
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможности постепенной отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Экономика
Миру предрекли затяжную торговую войну
После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено в 13:40
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено в 18:35
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44