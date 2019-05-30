Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»ТАСС 12:02
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.
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Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину
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Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
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По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
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Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции
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Обновлено в 10:30
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Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
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США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики
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Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник
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