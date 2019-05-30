Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»ТАСС 12:02

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава". Торжественная церемония, приуроченная к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, проходит в Александровском зале Кремля.
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Путин назвал многодетных родителей «главными людьми», определяющими будущее страны

ТАСС13:35

Сергей Собянин рассказал о награждении орденом «Родительская слава» многодетных семей

Вечерняя Москва15:45

Детские игры в Кремле

Российская газета13:25

Путин наградил многодетные семьи орденами «Родительская слава»

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Путин вручил в Кремле ордена «Родительская слава»

Взгляд.ру19:07

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REGNUM09:06

Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 07:55
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Транспорт

РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали

Обновлено в 04:09
Политика

Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Футбол

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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика

Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook

Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Теннис

Тим вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

В третьем круге Ролан Гаррос Тим сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Обновлено в 07:43
Футбол

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане

The Guardian сообщил, что Манчестер Сити опроверг предложение Баварии о трансфере полузащитника Лероя Сане.
Обновлено в 12:52
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Политика

Кремль обеспокоен падением доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Технологии

Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность

Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Спорт

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, бронзу взяла шведка Эрика Кинси Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, с первой попытки она взяла высоту 1,92 метра, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:31
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
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Футбол

Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Политика

США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики

Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
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Гаджеты

Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1

Обновлено в 17:45
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
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Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

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Космос

Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник

"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство.
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Игры

В GOG началась летняя распродажа

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Обновлено в 17:20
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
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