Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»RT на русском 11:48
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
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Семья с 12 детьми из КБР поедет на награждение к Путину
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 07:55
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Политика
Лавров ответил на претензии Японии по военной активности РФ на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Японии относительно военной активности России на Курилах, отметив, что российские военные правомерно работают на законной территории РФ.
Обновлено в 07:31
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли двое взрослых и годовалый ребенок
Во Владимирской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 16:51
Авто
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей
Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками
В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом.
Обновлено в 18:23
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Футбол
Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2019
Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Политика
Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги
Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Происшествия
12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:26
Политика
Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
Обновлено в 12:48
Общество
Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра
Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Интернет
Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения
Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.
Обновлено в 15:06
Политика
В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля.
Обновлено в 16:36
Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Обыски прошли в подконтрольных Крабовому королю Приморья фирмах
Напомним, сам Дмитрий Дремлюга 6 лет проживает заграницей, как и еще 7 из 12-ти крупнейших участников крабового бизнеса в России.
Обновлено в 17:07
Экономика
«Газпром» разработает новую дивидендную политику
"Газпром" разработает новую дивидендную политику, рассчитывает представить её до конца 2019 года.
Обновлено в 10:27
Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09