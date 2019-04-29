Политика

Путин вручил медали Героям ТрудаТАСС 06:59

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
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Путин вручил медали Героям Труда

News.ru10:38

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

РБК08:19

Путин в понедельник в Кремле наградит Героев Труда

МИР 24вчера в 08:52

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

РИА Новости07:02

Путин вручил звёзды Героев Труда пятерым россиянам

Life.ru07:16

Путин вручил медали Героям Труда

ТАСС06:59

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Коммерсантъ08:07
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество

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История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
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В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором

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Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

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Бывший муж Началовой оскорбил Салтыкову

Бывший муж покойной Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил певицу Ирину Салтыкову, которая утверждает, что тот унижал свою жену из-за лишнего веса и заставлял ее худеть.
Обновлено в 09:22
Политика

Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
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Обновлено в 13:12
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.
Обновлено в 11:40
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Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
Обновлено в 10:38
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Общество

Юрий Лоза пошутил о скандальном финале шоу «Голос. Дети»

В одном из последних интервью 65-летний Юрий Лоза акцентировал, что подобные конкурсы негативно отражаются на детской психике.
Обновлено в 12:54
Наука

Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург

Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Игры

Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam

Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
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Космос

Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство

Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено в 13:15
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Футбол

Приговор по делу Кокорина и Мамаева могут вынести 15-го мая

Судебный процесс над одиозными российскими футболистами Кокориным и Мамаев может завершиться 15-го мая, такое мнение в понедельник высказал адвокат Вячеслав Барик, защищающий в скандальном деле интересы Кокорина-младшего.
Обновлено в 11:13
Политика

Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
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Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
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Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
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Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна оставили под стражей

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