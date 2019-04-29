Политика
Путин вручил медали Героям ТрудаТАСС 06:59
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено в 10:45
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Технологии
Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»
Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Происшествия
У посольства США на Гаити открыли стрельбу
Американский Госдеп проинформировал о стрельбе недалеко от входа в посольство США на Гаити.
Обновлено в 13:39
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Здоровье
Более 30 тысяч москвичей прошли инновационный онкоскрининг
За три года число москвичей, прошедших ПЭТ/КТ, увеличилось в четыре раза.
Обновлено в 02:04
Футбол
Курбан Бердыев: «Рубин» мог надеяться на большее в игре со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре РПЛ, поблагодарив своих подопечных за самоотдачу.
Обновлено в 15:22
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция
Обновлено в 09:37
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме.
Обновлено в 12:11
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Авто
Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на «Мерседесе»
В предпочтениях Ким Чен Ына нет ничего удивительного: лимузин Maybach S600 Pullman Guard считается одним из популярнейших средств передвижения для высшего эшелона властей разных стран (на подобном "Пульмане" до появления проекта "Кортеж" и бренда Aurus передвигался и Владимир Путин).
Обновлено в 08:06
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Общество
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание за продажу в аптеках психоактивных таблеток без рецепта врача, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 07:17
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче
После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков.
Обновлено в 14:55
Кино
Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено 27 апреля в 13:38
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17