Политика

Путин вручил медали Героям ТрудаТАСС 06:59

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
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Подробнее о событии

Лановой надеется пройти с Путиным в «Бессмертном полку»

News.ru06:42

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Коммерсантъ08:07

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

РИА Новости07:02

Путин вручил медали пяти россиянам – Героям Труда

МИР 2407:42

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

РБК08:19

Путин вручил звёзды Героев труда пятерым россиянам

Life.ru07:16

Путин вручил медали Героям Труда

ТАСС06:59
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Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Общество

В Госдуму планируют повторно внести проект о штрафах для зацеперов

Предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на транспорте до 1,5 тысячи рублей и установить при этом минимальный штраф за данное правонарушение в размере 700 рублей.
Обновлено в 08:54
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено в 07:20
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 14:07
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Политика

Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Музыка

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»

Победу Микеллы Абрамовой, подопечной наставницы Светланы Лободы, телезрители сочли купленной.
Обновлено 27 апреля в 03:08
Авто

Новый Tesla Roadster получит самый большой запас хода

По заявлению Илона Маска, новое поколение Tesla Roadster получит самый большой запас хода, когда-либо существовавший до этого у электрокаров.
Обновлено вчера в 16:20
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Общество

Замдиректора ФСИН о «красных» и «черных» зонах, «ворах в законе» и избиении заключенных

Znak.com решил поговорить с заместителем директора ФСИН Валерием Максименко, чтобы обсудить, почему с одними заключенными в колониях обращаются зверски, а другим устраивают едва ли не курортные условия - как, например, было с членом банды Цапков Вячеславом Цеповязом.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Кузьмина рассказала о личной жизни отца

Дочь Владимира Кузьмина стала героиней телепередачи «Звёзды сошлись».
Обновлено в 05:36
Авто

Компания Opel начала поиск дилеров в России

Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Путешествия

Названы самые дорогие и дешевые туры на майские праздники

За год отдых на майские праздники внутри России подорожал до 35 тысяч рублей, а стоимость каникул за границей выросла до 80 тысяч.
Обновлено в 05:37
Наука

В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тыс. лет, обнаружены на юге Чили. Об этом сообщил телеканал Teletrece.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
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Василий Лановой
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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