Политика

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянамРБК 08:19

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали «Героев Труда Российской Федерации» пятерым гражданам страны, сообщается на сайте Кремля.
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Путин вручил медали Героям Труда

News.ru10:38

Путин в понедельник в Кремле наградит Героев Труда

МИР 24вчера в 08:52

Владимир Путин вручил медали Героям Труда

Коммерсантъ08:07

Путин в Кремле вручает медали «Герой Труда»

РИА Новости07:02

Путин вручил звёзды Героев Труда пятерым россиянам

Life.ru07:16

Путин вручил медали Героям Труда

ТАСС06:59

Путин вручил медали Героев Труда пятерым россиянам

РБК08:19
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Игрок «Аланьяспора» Шурал умер после ДТП с автобусом

Обновлено в 02:58
Общество

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель Pullman

Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Общество

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Происшествия

Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский вернулся на Украину с турецкого курорта

Обновлено в 06:18
Хоккей

Таварес вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею

Обновлено в 14:15
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Политика

Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Культура

Редчайший экземпляр первого издания стихов Маяковского уйдет с молотка

Обновлено в 09:25
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Авто

Renault T получил новую спецверсию на российском рынке

Ежегодное представление специальных версий тягача серии Т уже стало традицией в компании Renault Trucks на российском рынке.
Обновлено в 16:02
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Здоровье

На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде

Обновлено в 07:17
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»

В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

Apple переманила специалиста по 5G-модемам из Intel

Согласно новой просочившейся в Сеть информации, еще в феврале 2019 года компания Apple завербовала Умашанкара Тьягараяна (Umashankar Thyagarajan), сотрудника Intel, который возглавлял разработки, связанные с модемом 5G.
Обновлено в 03:20
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Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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