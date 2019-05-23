Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15

Политика
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Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Скажу честно: работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий, требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к той вашей нелегкой, непростой деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время.
— Валентина Матвиенко, российский политикБИЗНЕС Online 07:10
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Президент вручит госнаграды ученым, космонавтам и работникам промышленности – Кремль
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