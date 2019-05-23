Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15

Скажу честно: работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий, требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к той вашей нелегкой, непростой деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время.

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Экономика Миру предрекли затяжную торговую войну После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Политика Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция за отставку нового лидера страны является "смешной шуткой".

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Политика Беларусь планирует получать нефть из Казахстана Александр Лукашенко намерен активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Политика Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Происшествия В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.

Общество Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.

Экономика Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам Президент США Дональд Трамп объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая.

Политика МИД Исландии обеспокоен ростом военного потенциала России в Арктике Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон заявил, что увеличение военного потенциала России в Арктике «вызывает вопросы».

Хоккей Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.