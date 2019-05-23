Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.

Авто Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Политика МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политика Филарет отказался выполнять условия томоса Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

Религия Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храма Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.

Общество «МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.

Политика Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным» Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.

Армия и оружие Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Энергетика Чистая нефть может начать поступать в Польшу по «Дружбе» 9-10 июня Российская сторона представила на переговорах в Варшаве по поставкам нефти по нефтепроводу "Дружба" план мероприятий, который должен привести к восстановлению поступления нефти в Польшу по трубопроводу 9-10 июня.

Кино В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).

Происшествия Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.

Происшествия В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.

Политика ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

Политика Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.

Хоккей Россия — США 2:1 (2-й перерыв) Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.

Происшествия Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.

Политика Рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Шоу-бизнес Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.