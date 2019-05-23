Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Подробнее о событии

Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр

РИА Новости08:20

Путин вручил государственные награды в Кремле

ФАН07:11

Матвиенко назвала Путина требовательным руководителем, всегда нацеленным на результат

ТАСС07:19

Путин вручил в Кремле государственные награды

RT на русском07:43

Главные анонсы 23 мая

Коммерсантъвчера в 17:01

Путин 23 мая вручит госнаграды выдающимся гражданам РФ и иностранцам

REGNUMвчера в 08:28

Президент вручит госнаграды ученым, космонавтам и работникам промышленности – Кремль

Интерфаксвчера в 08:08
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Авто

Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Политика

МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Религия

Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.
Обновлено в 06:34
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Политика

Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР

В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Чистая нефть может начать поступать в Польшу по «Дружбе» 9-10 июня

Российская сторона представила на переговорах в Варшаве по поставкам нефти по нефтепроводу "Дружба" план мероприятий, который должен привести к восстановлению поступления нефти в Польшу по трубопроводу 9-10 июня.
Обновлено в 10:22
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В МВД рассказали о числе убитых в 2018 году полицейских

Единовременное пособие при получении сотрудником увечья составляет 2,562 млн рублей, общая сумма выплат за год — 1,314 млрд.
Обновлено в 08:20
Политика

ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й перерыв)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Обновлено в 05:03
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Политика

Рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта

Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Прокурор потребовал три года колонии для обвиняемого в экстремизме политтехнолога Милосердова

Госовинение потребовало приговорить политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, к трем годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
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