Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и ИнфантиноРБК 08:15
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить290
Скажу честно: работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий, требовательный руководитель и всегда нацелены на результат. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к той вашей нелегкой, непростой деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время.
— Валентина Матвиенко, российский политикБИЗНЕС Online 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент вручит госнаграды ученым, космонавтам и работникам промышленности – Кремль
Интерфаксвчера в 08:08
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Происшествия
Дома у экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, нашли наркотические вещества.
Обновлено в 06:14
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
Обновлено в 04:11
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель: «Дима говорил, что Маша Кохно похожа на трансвестита, а сам с ней переспал»
Уже позднее выяснилось, что Дмитренко переспал с Марией Кохно в тот момент, когда его жена была беременна.
Обновлено в 16:00
Общество
В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек
Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика
Минкомсвязи прописало угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:56
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
Обновлено в 22:03
Религия
Власти Екатеринбурга готовят иски из-за ложной информации о храме
Власти Екатеринбурга подготовят исковые заявления из-за распространения в СМИ ложной информации о строительстве рядом с храмом Святой Екатерины жилых домов, сообщил в четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 05:54
Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Здоровье
В очередь на отдых становись: как и где челябинцам получить бесплатную путёвку в санаторий
Знаю, что она имеет право получить бесплатную путёвку на лечение в санаторий, поэтому в октябре 2015 года мы обратились в соцзащиту и встали на очередь, — рассказал 74.ru челябинец Юрий.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack
Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено в 18:53
Спорт
Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций
В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17