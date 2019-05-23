Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея ПервозванногоBFM.ru 08:02
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России. Председатель Совфеда награждена за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.
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Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Полицейским дадут очки с функцией распознавания лиц
Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны.
Обновлено в 09:36
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Кино
Уилла Смита удивили ковры на стенах в квартирах россиян
Американский актер Уилл Смит пригласил россиян на премьеру ленты «Аладдин» и удивился традиции вешать ковры на стены.
Обновлено в 09:14
Общество
В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере
В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $69
Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
Обновлено в 09:43
Общество
Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных
Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Центр Вознесенского сделал выставку к юбилею фильма «Мне двадцать лет»
Странно звучит, но фильму "Мне двадцать лет" исполнилось 55. Все равно, что сказать: у этого юноши - юбилей, на днях стукнуло 75.
Обновлено в 09:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Космос
Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов
Обновлено в 06:40
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию
Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»
Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46