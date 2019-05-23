Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея ПервозванногоBFM.ru 08:02

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России. Председатель Совфеда награждена за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.
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Путин заявил о непобедимости россиян

Газета.Ru09:35

Путин вручил государственные награды в Кремле

Российская газета08:20

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Коммерсантъвчера в 17:01

Путин уверен в непобедимости команды россиян и иностранцев разных профессий

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Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр

РИА Новости08:20

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

РБК08:15

Гаджимагомед Гусейнов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Истина20 мая в 03:52
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Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Футбол

Миранчук прокатился в московском метро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено в 04:42
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Полицейским дадут очки с функцией распознавания лиц

Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны.
Обновлено в 09:36
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Кино

Уилла Смита удивили ковры на стенах в квартирах россиян

Американский актер Уилл Смит пригласил россиян на премьеру ленты «Аладдин» и удивился традиции вешать ковры на стены.
Обновлено в 09:14
Общество

В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $69

Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 г. - данные торгов.
Обновлено в 09:43
Общество

Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных

Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Кино

Центр Вознесенского сделал выставку к юбилею фильма «Мне двадцать лет»

Странно звучит, но фильму "Мне двадцать лет" исполнилось 55. Все равно, что сказать: у этого юноши - юбилей, на днях стукнуло 75.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Космос

Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов

Обновлено в 06:40
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию

Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
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