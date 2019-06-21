Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюИзвестия 14:46

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Авто На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

Политика Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Грузию "Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении ведомства.

Футбол Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Футбол Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне» Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.

Политика Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Космос Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Экономика Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Происшествия В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Политика Спикер парламента Грузии уходит в отставку На фоне акций протеста в Тбилиси спикер парламента Грузии принял решение уйти в отставку.

Политика Путин пообещал повышение пенсий Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.

Армия и оружие Трамп отменил удар по Ирану в последний момент Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.