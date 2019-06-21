Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюИзвестия 14:46

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
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с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал
 указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
РБК16:11

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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Известия22:21

Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию

Эхо Москвы22:02

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Екатеринбург Онлайн14:44

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

ТАСС16:22

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

РИА Новости14:44

Путин ввёл временный запрет на авиаперелёты из России в Грузию

RT на русском18:29

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

РБК16:11
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено в 21:04
Авто

На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray

Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено в 14:06
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика

Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Грузию

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:38
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Футбол

Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.
Обновлено в 16:56
Политика

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России

Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Слон атаковал работника зоопарка в Канаде

Обновлено в 22:05
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Обновлено в 21:18
Экономика

Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Обновлено в 10:16
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Политика

Спикер парламента Грузии уходит в отставку

На фоне акций протеста в Тбилиси спикер парламента Грузии принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Хоккей

Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры

Обновлено в 22:30
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие

Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Президент США одобрил удары американских военных по иранским стратегическим объектам, но позже отменил своё решение.
Обновлено в 01:12
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
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