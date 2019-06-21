Политика

Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюИзвестия 14:46

Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
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Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Коммерсантъ14:49

Путин запретил авиаперевозки в Грузию

РИА Новости14:44

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

RT на русском14:32

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Екатеринбург Онлайн14:44

Путин распорядился запретить полеты из РФ в Грузию с 8 июля

Sputnik Грузия14:29

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Lenta.ru15:01

Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию

РБК14:55
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Ашберн
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