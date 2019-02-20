Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долгRT на русском 05:01

У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать – это приятная, хорошая информация – впервые в нашей истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора.

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.

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