Политика
Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долгRT на русском 05:01
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.
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У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать – это приятная, хорошая информация – впервые в нашей истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Российский президент Владимир Путин начал выступление, в котором обращается с посланием к Федеральному собранию.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе
Россия не намерена первой размещать свои ракеты меньше и средней дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на такие действия США.
Обновлено в 06:01
Общество
Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Экономика
Путин пообещал россиянам рост зарплат
Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика
Путин призвал ограничить поводы для продления задержания
Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что поводы для продления задержания человека правоохранительными органами должны быть ограничены.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования
«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.
Обновлено в 04:45
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля
Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Президент России Владимир Путин в очередной раз указал на значимость оказания поддержки инициативной молодежи и поручил создать в регионах новые научно-образовательные центры.
Обновлено в 05:25
Общество
Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке
Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»
Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Политика
Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать.
Обновлено в 06:08
Политика
Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник
Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин поручил принять закон о квотировании выбросов в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля попросил Госдуму принять закон о квотировании выбросов, инициированный губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в весеннюю сессию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 05:30
Политика
Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана
Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести
Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Политика
Президент поручил облегчить визовый режим в РФ для туристов
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил цель повышения туристической привлекательности России.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Хоккейная лига ОАЭ намерена пригласить Овечкина и Малкина
Обновлено в 04:39
Происшествия
Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах
Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин: Крымский мост даст толчок развитию полуострова
Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному Собранию отметил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту имеет особое значение для РФ.
Обновлено в 05:29
Политика
Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов
После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин потребовал не ждать пришествия коммунизма
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал чиновников не совершать «ошибки прошлых десятилетий» и «не ждать пришествия коммунизма».
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Симферополе загорелся завод пластмасс
Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Общество
В топ-10 компаний с лучшим сервисом попал только один российский бренд
В список 10 лучших компаний, которые оказывают лучший клиентский сервис, по версии КПМГ (KPMG), вошел только один российский бренд — «Аэрофлот».
Обновлено в 04:03