Путин прокомментировал дело инвестора Майкла КалвиRT на русском 10:03

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.

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Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

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