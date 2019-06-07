Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело КалвиВедомости 10:24

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он допустил, что бизнесмен может быть не виновен, но подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы.
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Путин рассчитывает на «прозрачное и понятное» расследование дела Калви

Интерфакс10:25

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Ведомости10:24

Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви

РИА Новости10:09

Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

RT на русском10:03

Путин посоветовал ориентироваться на Библию при бизнесе в России

РБК10:34

Путин: Власти будут внимательно следить за делом Калви

Комсомольская правда10:15

Владимир Путин не исключил невиновности Майкла Калви

Говорит Москва10:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика

Чайка подтвердил расследование «третьего дела ЮКОСа»

Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил открытие третьего дела ЮКОСа.
Обновлено в 05:47
Общество

Москва и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Нижегородская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Обновлено в 11:26
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Экс-зампреда правительства Ставрополья объявили в международный розыск

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования против него уголовного дела.
Обновлено в 11:41
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика

Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и ЕС.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Обновлено в 11:47
Здоровье

В Москве врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб

Столичные медики провели операцию 13-летниему мальчику, у которого в яичке вырос зуб, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 12:47
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Собчак помирила Пригожина и Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак помирила продюсера Иосифа Пригожина и поп-исполнителя Филиппа Киркорова, передает издание "Дни.ру".
Обновлено в 04:41
Политика

Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери

Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Авто

Анонсирован гоночный Bentley Continental GT для рекорда на Пайкс-Пик

Bentley готовится представить доработанную версию премиального купе Bentley Continental GT.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

Полиция назначила служебную проверку из-за снимков в квартире Голунова

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались

Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Общество

Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор

Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Наука

ФБР опубликовало полное досье на снежного человека

Обновлено вчера в 03:24
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
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