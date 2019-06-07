Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело КалвиВедомости 10:24
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он допустил, что бизнесмен может быть не виновен, но подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы.
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Политика
Чайка подтвердил расследование «третьего дела ЮКОСа»
Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил открытие третьего дела ЮКОСа.
Обновлено в 05:47
Общество
Москва и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве
Москва и Нижегородская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Обновлено в 11:26
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Экс-зампреда правительства Ставрополья объявили в международный розыск
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования против него уголовного дела.
Обновлено в 11:41
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и ЕС.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Здоровье
В Москве врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб
Столичные медики провели операцию 13-летниему мальчику, у которого в яичке вырос зуб, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 12:47
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Собчак помирила Пригожина и Киркорова
Телеведущая Ксения Собчак помирила продюсера Иосифа Пригожина и поп-исполнителя Филиппа Киркорова, передает издание "Дни.ру".
Обновлено в 04:41
Политика
Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Авто
Анонсирован гоночный Bentley Continental GT для рекорда на Пайкс-Пик
Bentley готовится представить доработанную версию премиального купе Bentley Continental GT.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Общество
Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор
Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Наука
ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
Обновлено вчера в 03:24
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14