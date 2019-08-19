Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под АрхангельскомURA.Ru 13:34
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома». «Никакой угрозы там нет и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует», — сказал Путин.
Читать в источнике
Оценить
Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пожар произошёл на территории химзавода в подмосковной Балашихе
Пожар на территории химического завода произошёл в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Пригожин заступился за жену Нетаньяху
Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
Обновлено в 09:30
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт»
Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.
Обновлено в 20:09
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Игры
NVIDIA GeForce Now появится на Android до конца этого года
Обновлено в 17:01
Игры
Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто
Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.
Обновлено в 18:48
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака
Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.
Обновлено в 04:44
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Футбол
В сети появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над ЦСКА
В официальном твиттере московского "Спартака" появилось видео из раздевалки команды, на котором можно увидеть, как футболисты празднуют победу в дерби над ЦСКА, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 17:24
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49