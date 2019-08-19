Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома». «Никакой угрозы там нет и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует», — сказал Путин.

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Кино Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Происшествия Пожар произошёл на территории химзавода в подмосковной Балашихе Пожар на территории химического завода произошёл в подмосковной Балашихе.

Армия и оружие Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Политика Пригожин заступился за жену Нетаньяху Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.

Происшествия ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.

Хоккей Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт» Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.

Общество Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.

Наука Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ-2020 Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Кино Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.

Игры Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.

Шоу-бизнес Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.

Футбол В сети появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над ЦСКА В официальном твиттере московского "Спартака" появилось видео из раздевалки команды, на котором можно увидеть, как футболисты празднуют победу в дерби над ЦСКА, сообщает Sports.ru.

Политика Новым мэром Риги избран Олег Буров Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.