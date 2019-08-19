Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под АрхангельскомURA.Ru 13:34
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома». «Никакой угрозы там нет и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует», — сказал Путин.
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Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.
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Футбол
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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
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Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Армия и оружие
Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене
Военная авиация арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла удары по мятежникам (хуситам) из движения "Ансар Алла", позиции которых располагались на севере Йемена.
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Обновлено в 11:26
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Авто
Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
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Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка
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Обновлено в 17:27
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
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Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
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Обновлено в 09:17
Политика
США на год продлили запрет на поездки граждан страны в КНДР
Власти США приняли решение еще на год продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР, он будет действовать до 31 августа 2020 года.
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Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
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Космос
Вот кайф от алкоголя в космосе!
Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21