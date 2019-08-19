Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в МосквеПетербургский дневник 13:00

Сегодня президент России Владимир Путин впервые прокомментировал протесты, проходящие в Москве. Глава государства отметил, что граждане России, жители столицы и других городов, безусловно, имеют свою точку зрения и имеют полное право ее открыто высказывать. Даже собираясь на митинги и акции.
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Путин высказался о митингах в России

URA.Ru12:22

Путин связал акции протеста в Москве с электоральным циклом

ТАСС12:35

Путин: независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы довели ситуацию до абсурда и столкновений с властями

Медиазона12:07

Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

РБК12:13

Путин прокомментировал несанкционированные акции в Москве

RT на русском12:12

Путин о протестах: никто не должен доводить ситуацию до столкновений

Коммерсантъ12:09

Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

РИА Новости12:23
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Энергетика

Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф

Вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту России заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа.
Обновлено в 01:29
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Футбол

Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы

Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 15:16
Политика

Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Культура

День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Кино

Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»

Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено в 21:44
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет

Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Космос

У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Учитель изнасиловал ребенка-инвалида в школьном кабинете

В ЮАР 13-летнего мальчика с синдромом Дауна изнасиловали в школьном кабинете, сообщает The Mirror. Инцидент произошел в начале августа.
Обновлено в 21:05
Космос

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Девочку в возрасте 12-лет из Санкт-Петербурга, приехавшую с родителями на отдых в турецкий отель, госпитализировали в больницу после того, как она повредила руку и захлебнулась в бассейне.
Обновлено в 21:59
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

Глава американского государства Дональд Трамп подтвердил, что в Белом доме обсуждали покупку Гренландии Вашингтоном.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено в 18:39
Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Космос

Вот кайф от алкоголя в космосе!

Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»

Обновлено в 15:23
Общество

Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети

Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено в 13:02
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