Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в МосквеПетербургский дневник 13:00
Сегодня президент России Владимир Путин впервые прокомментировал протесты, проходящие в Москве. Глава государства отметил, что граждане России, жители столицы и других городов, безусловно, имеют свою точку зрения и имеют полное право ее открыто высказывать. Даже собираясь на митинги и акции.
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Энергетика
Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф
Вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту России заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа.
Обновлено в 01:29
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Политика
Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено в 21:44
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Учитель изнасиловал ребенка-инвалида в школьном кабинете
В ЮАР 13-летнего мальчика с синдромом Дауна изнасиловали в школьном кабинете, сообщает The Mirror. Инцидент произошел в начале августа.
Обновлено в 21:05
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Девочку в возрасте 12-лет из Санкт-Петербурга, приехавшую с родителями на отдых в турецкий отель, госпитализировали в больницу после того, как она повредила руку и захлебнулась в бассейне.
Обновлено в 21:59
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии
Глава американского государства Дональд Трамп подтвердил, что в Белом доме обсуждали покупку Гренландии Вашингтоном.
Обновлено вчера в 17:24
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Космос
Вот кайф от алкоголя в космосе!
Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»
Обновлено в 15:23
Общество
Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети
Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено в 13:02