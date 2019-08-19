Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в МосквеГазета.Ru 16:43
Президент России напомнил, что во Франции во время акций "желтых жилетов" погибли 11 человек, а в России, по его словам, подобного не допустят. На пресс-конференции перед встречей Путин отметил любезность французской стороны.
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Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Хоккей
Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт»
Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.
Обновлено в 20:09
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Игры
В Steam стартовали предзаказы Gears 5 — в России игра стоит 3999 рублей
В Steam стартовали предварительные заказы Gears 5, но если вы рассчитывали на региональные цены, то останетесь разочарованы.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Игры
Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто
Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.
Обновлено в 18:48
Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%
Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Обновлено в 09:30
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Теннис
Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено в 21:03
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась снимком в купальнике с отдыха
Соня Киперман опубликовала эффектный снимок. Соня Киперман продолжает делиться с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Италии.
Обновлено 17 августа в 16:27
Единоборства
Даниэль Кормье: «Это было удивительное путешествие»
Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказывали мне, вы причастны к моим удивительным достижениям.
Обновлено в 16:13
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Общество
Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода
Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Обновлено в 16:43
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено в 14:55
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
The National Interest оценил развитие флота России
Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
Обновлено вчера в 01:50
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Политика
Трамп и Джонсон обсудили Brexit
Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 20:38
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Кино
Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов»
Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
Обновлено в 13:42