А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать... Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!". По словам Путина, инцидент в Черном море — "это провокация".

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Армия и оружие Армия и оружие Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией

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Армия и оружие Армия и оружие Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

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