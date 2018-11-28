Политика

Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Газета.Ru
09:40

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!". По словам Путина, инцидент в Черном море — "это провокация".
Газета.Ru09:40
Владимир Путин
А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать... Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ.
— Владимир ПутинRT на русском 07:14

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Путин впервые прокомментировал инцидент в Черном море

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