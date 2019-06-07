Путин впервые прокомментировал дело в отношении Майкла КалвиБанки.ру 10:17

Президент Владимир Путин заявил, что будет пристально следить за развитием дела, по которому арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. То же самое он рекомендовал сделать генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Происшествия Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) задержан правоохранительными органами после того, как разослал сокурсникам сообщения с угрозами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ректора вуза Елена Дружинина.

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Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.

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Гаджеты Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.

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Экономика Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2» Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

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Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

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