Политика
Путин впервые прокомментировал дело Майкла КалвиДождь 10:32
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Как заявил президент на Петербургском экономическом форуме, следствие по делу Калви должно быть проведено прозрачно, а если обвинения не будут доказаны, то должны быть сняты, передает ТАСС.
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Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе многие из здесь присутствующих, российских его партнеров, утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Космос
Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня
Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Хоккей
НХЛ проведет слушания по эпизоду с участием Барбашева
В ходе слушаний будет рассматриваться эпизод из пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (2:1). В первом периоде Барбашев ударил плечом в голову нападающего "Бостона" Маркуса Юханссона, однако избежал штрафа от арбитров.
Обновлено в 10:40
Футбол
Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе
Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Малышева назвала «самую опасную болезнь XXI века»
Ведущая Первого канала Елена Малышева в беседе с ФАН назвала «самую опасную болезнь XXI» века.
Обновлено в 09:16
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»
Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Политика
Си Цзиньпин назвал Трампа другом
Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:03
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Президент Владимир Путин заявил, что надо переосмыслить роль доллара, превратившегося в инструмент давления эмитента на весь мир, отметив при этом, что доверие к доллару в мире падает.
Обновлено в 08:04
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус
Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Врио губернатора Игорь Бабушкин посетил пришкольный лагерь
Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Весёлая планета» на базе СОШ № 32 стал первым объектом системы образования, который посетил новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.
Обновлено в 08:47