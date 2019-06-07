Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла КалвиДождь 10:32

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Как заявил президент на Петербургском экономическом форуме, следствие по делу Калви должно быть проведено прозрачно, а если обвинения не будут доказаны, то должны быть сняты, передает ТАСС.
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Владимир Путин
Ему инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд рублей. Некоторые, в том числе многие из здесь присутствующих, российских его партнеров, утверждают, что это не так. Может быть, но в этом должны разобраться правоохранительные органы.
— Владимир ПутинДождь 10:32

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