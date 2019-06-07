Политика
Путин впервые прокомментировал дело Майкла КалвиДождь 10:32
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Как заявил президент на Петербургском экономическом форуме, следствие по делу Калви должно быть проведено прозрачно, а если обвинения не будут доказаны, то должны быть сняты, передает ТАСС.
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Экономика
Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов
Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
Обновлено в 14:20
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Футбол
Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира
Обновлено в 11:34
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Космос
NASA откроет МКС для космических туристов
Обновлено в 13:28
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве
После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Бостон» и находится в шаге от Кубка Стэнли
"Сент-Луис" одерживает третью победу в финальной серии (3-2) и уже в следующем домашнем матче 10 июня может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:58
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок
В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае
"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", - сообщили в министерстве.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10