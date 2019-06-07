Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла КалвиДождь 10:32

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Как заявил президент на Петербургском экономическом форуме, следствие по делу Калви должно быть проведено прозрачно, а если обвинения не будут доказаны, то должны быть сняты, передает ТАСС.
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Путин рассчитывает на «прозрачное и понятное» расследование дела Калви

Интерфакс10:25

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Ведомости10:24

Владимир Путин не исключил невиновности Майкла Калви

Говорит Москва10:00

Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

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Путин посоветовал ориентироваться на Библию при бизнесе в России

РБК10:34

Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви

РИА Новости10:09

Путин: Власти будут внимательно следить за делом Калви

Комсомольская правда10:15
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Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов

Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
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Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Футбол

Сборная Украины U20 вышла в полуфинал чемпионата мира

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Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

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Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено в 13:28
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве

После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Общество

Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал

Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено в 03:01
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Бостон» и находится в шаге от Кубка Стэнли

"Сент-Луис" одерживает третью победу в финальной серии (3-2) и уже в следующем домашнем матче 10 июня может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:58
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок

В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

США решили больше не обучать турецких пилотов летать на F-35

Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Происшествия

Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае

"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", - сообщили в министерстве.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Энергетика

Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»

Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Экономика

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
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