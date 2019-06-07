Политика
Путин впервые прокомментировал дело КалвиLenta.ru 10:25
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал дело в отношении американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Прямую трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».
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