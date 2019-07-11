Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «РИА Новости». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, уточняется в сообщении Кремля.

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

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