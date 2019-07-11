Политика
Путин впервые поговорил по телефону с ЗеленскимВедомости 12:01
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «РИА Новости». Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, уточняется в сообщении Кремля.
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Общество
Депутат горсовета озвучил сенсационные цифры: сколько отходов на самом деле вывозит «Природа»
В редакцию Orsk.ru обратился депутат горсовета Антон Зудилов. Он озвучил цифры, которые смело можно назвать сенсационными.
Обновлено в 10:30
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Переходный военный совет Судана объявил о предотвращении попытки переворота в стране. Об этом 11 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:01
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено в 06:30
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Общество
Какими будут города будущего? - Эксперт - специально для «Репейрс»
Директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская в интервью интернет-журналу "Repairshome" рассказала о том, что будут представлять собой города будущего, и чем они будут отличаться от современных городов.
Обновлено в 14:18
Экономика
«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»
Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
Энергетика
ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%
Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры
В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы В приложении для часов Apple Watch обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры.
Обновлено в 16:16
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:56
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
На Военно-морском салоне показали макет авианосца «Ламантин»
В Петербурге ПКБ представил макет атомного авианосца "Ламантин". Событие состоялось в рамках проведения Военно-морского салона.
Обновлено в 00:21
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Экономика
Администрация Оренбурга 30-миллионному должнику предлагала… рассрочку на 30 лет!
В июне 2007 года между ОАО «Оренбургстрой» и администрацией города Оренбурга был заключен договор аренды земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с гаражами сроком до 2008 года.
Обновлено в 11:59
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников
Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено вчера в 01:31
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10