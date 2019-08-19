Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под АрхангельскомURA.Ru вчера в 13:34
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома». «Никакой угрозы там нет и никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует», — сказал Путин.
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Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию… Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей.
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