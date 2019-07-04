Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашенийLenta.ru 15:33

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС.
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Путин прокомментировал призывы к соблюдению Минских соглашений

РИА Новости17:49

Путин объяснил, кто не исполняет Минские соглашения

Взгляд.ру14:11

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

RT на русском13:56

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Газета.Ru17:00

Путин: не нужно возлагать на Россию всю ответственность за невыполнение минских соглашений

ТАСС14:37

Путин: От Москвы нельзя требовать выполнения Минских соглашений

Российская газета14:17

Путин ответил на требования к России исполнять минские соглашения

РБК16:29
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
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Представители Министерства обороны Соединенных Штатов ответили на сообщения СМИ о неприглядном состоянии бронемашин, которые были доставлены в центр Вашингтона для мероприятия в честь празднования Дня независимости.
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
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На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
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Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси

Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
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Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
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Беннасер близок к переходу в «Милан», игроком интересовался «Спартак»

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Спартак». Беннасер выступает за «Эмполи» с августа 2017 года.
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Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
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Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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