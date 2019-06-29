Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряковАргументы и Факты 04:05

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Шоу-бизнес Любовь Успенская хочет родить второго ребенка Российская певица Любовь Успенская, которая недавно отметила 65-летие, заявила о желании родить второго ребенка.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Наука Люди перестанут размножаться без помощи врачей: прогноз ученых Да, есть исследования, сопоставляющие уровень здоровья обычных детей и детей, рожденных с помощью ЭКО, но пока слишком рано делать четкие выводы.

Здоровье В четырех хозяйствах Забайкалья выявили лептоспироз КРС С 27 июня в Забайкальском крае обнаружен лептоспироз крупного рогатого скота в хозяйствах Нерчинско-Заводского, Сретинского, Оловянинского и Улетовского районов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Политика Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке.

Экономика Власти хотят контролировать расходы россиян Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Политика Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.

Политика Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о своем диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».

Шоу-бизнес Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.

Политика Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.

Шоу-бизнес Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться» Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.

Политика Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.