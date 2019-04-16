Энергетика
Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа АлекперовымРИА Новости 05:20
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в этот день будет работать в Кремле, в том числе, у него запланирован целый ряд рабочих встреч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Политика
Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Миноборны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 17:57
Хоккей
Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек»
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.
Обновлено в 15:36
Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Наука
Быстрее, еще быстрее
Примерно в 1956 году выдающийся советский математик Андрей Колмогоров выдвинул гипотезу, что это и есть лучший из всех возможных способов умножить одно число на другое.
Обновлено вчера в 08:31
Авто
GM представила удешевлённый Chevrolet Trailblazer
Ожидается, что старт продаж бюджетного Chevrolet Trailblazer в Китае состоится осенью 2019 года.
Обновлено в 10:35
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Несколько ракет запущены по столице Ливии
Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 18:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Авто
В Mazda MX-5 запихнули 717-сильный V8. И нажали на газ
Обновлено в 14:00