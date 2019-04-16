Энергетика

Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа АлекперовымРИА Новости вчера в 05:20

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в этот день будет работать в Кремле, в том числе, у него запланирован целый ряд рабочих встреч.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»

Lenta.ruвчера в 13:50

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

ФАНвчера в 05:24

Алекперов заверил Путина в стабильности цен на топливо

News.ruвчера в 11:37

Глава «ЛУКойла» пообещал Путину держать стабильные цены на бензин

Life.ruвчера в 09:40

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

Народные новостивчера в 06:06

Глава «Лукойла» заявил, что компания практически не поставляет бензин на экспорт

ТАССвчера в 15:04

Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

РИА Новостивчера в 05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Происшествия

В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник

Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.
Обновлено в 01:41
Хоккей

Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019

К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика

Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%

Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Общество

Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей

Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Происшествия

Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Общество

Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина

Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол

Мбаппе не сыграет против «Нанта»

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности

Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Технологии

РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Спорт

Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.
Обновлено в 02:20
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Обновлено в 02:20
Политика

Кремль ответил на планы Порошенко встретиться с Путиным

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах главы государства пока нет поездки во Францию.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Обновлено в 00:37
Авто

У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E

В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено 15 апреля в 23:56
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Транспорт

В Москве увеличат количество остановок пригородных поездов

Число остановок в Вербное воскресенье и на Пасху увеличится более чем у 60 поездов.
Обновлено в 04:08
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное