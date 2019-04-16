Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа АлекперовымРИА Новости вчера в 05:20

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в этот день будет работать в Кремле, в том числе, у него запланирован целый ряд рабочих встреч.

Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

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