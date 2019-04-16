Энергетика
Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа АлекперовымРИА Новости вчера в 05:20
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в этот день будет работать в Кремле, в том числе, у него запланирован целый ряд рабочих встреч.
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Происшествия
В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник
Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Технологии
Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов
Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%
Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол
Мбаппе не сыграет против «Нанта»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Технологии
РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Спорт
Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон
Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.
Обновлено в 02:20
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Политика
Кремль ответил на планы Порошенко встретиться с Путиным
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах главы государства пока нет поездки во Францию.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено 15 апреля в 23:56
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Транспорт
В Москве увеличат количество остановок пригородных поездов
Число остановок в Вербное воскресенье и на Пасху увеличится более чем у 60 поездов.
Обновлено в 04:08
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27