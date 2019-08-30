Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент в Иркутской области ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения.
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Путин посетит Приангарье и проверит готовность к учебному году после паводка

Политика Сегодня17:23

Путин ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

Аргументы и Факты10:46

Путин 2 сентября посетит пострадавший от наводнения Тулун

ИрСити09:34

Путин 2 сентября ознакомится с ходом восстановительных работ в Иркутской области

ТАСС08:21

Путин приедет в Иркутскую область и посетит школу в Тулуне

РЕН ТВ08:09

Путин отправится в Иркутскую область и посетит школу в Тулуне

Интерфакс08:09

Путин посетит Иркутскую область

Rambler News Service30 августа в 09:31
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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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В России сократились продажи новых люксовых автомобилей на 5%

Аналитики выяснили, что объём российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за период с января по июль 2019 года составил 774 машины, что на 5% меньше, чем годом ранее.
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Происшествия

В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

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Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 16:48
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Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
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Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол

Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»

«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
Матч ТВ 16:46
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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Футбол

AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

Sportbox.RU 01:39
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Интернет

Как операторы в США борются с робозвонками

Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Кино

Джуд Лоу не стал отвечать о боге и Достоевском

Британского актера Джуда Лоу удивил вопрос о боге и Достоевском.
Телеканал 360° 09:57
Политика

Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Культура

«Спокойной ночи, малыши» отмечает юбилей

За 55 лет ведущими программы становилось множество знаменитостей: Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Амаяк Акопян, Юрий Куклачев, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов, Оксана Федорова и др.
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Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

Газета.Ru 16:52
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика

Мексиканский лидер рассказал, что власти почти покончили с хищениями топлива

Мексиканское руководство смогло менее чем за год достичь существенного прогресса в борьбе с хищениями топлива из трубопроводов, сообщил в воскресенье лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, презентуя доклад о работе своего правительства.
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В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

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В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России

В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
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Экономика

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Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
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Наука

В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека

Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
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