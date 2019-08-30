Политика
РИА НовостиПутин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент в Иркутской области ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения.
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Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Авто
В России сократились продажи новых люксовых автомобилей на 5%
Аналитики выяснили, что объём российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за период с января по июль 2019 года составил 774 машины, что на 5% меньше, чем годом ранее.
SpeedMe 04:15
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Зениту»
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 16:48
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол
Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»
«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
Матч ТВ 16:46
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Кино
Джуд Лоу не стал отвечать о боге и Достоевском
Британского актера Джуда Лоу удивил вопрос о боге и Достоевском.
Телеканал 360° 09:57
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Культура
«Спокойной ночи, малыши» отмечает юбилей
За 55 лет ведущими программы становилось множество знаменитостей: Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Амаяк Акопян, Юрий Куклачев, Анна Михалкова, Дмитрий Маликов, Оксана Федорова и др.
ГЛАС.RU 14:44
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика
Мексиканский лидер рассказал, что власти почти покончили с хищениями топлива
Мексиканское руководство смогло менее чем за год достичь существенного прогресса в борьбе с хищениями топлива из трубопроводов, сообщил в воскресенье лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, презентуя доклад о работе своего правительства.
Политика Сегодня 17:07
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Экономика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
ТАСС 08:59
Наука
В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека
Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
Политическая Экспертиза 11:24
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55